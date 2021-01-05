Врач-психиатр рассказала, существует ли «новогодняя депрессия»

Врач-психиатр Елена Клембовская рассказала «Звезде», что из себя представляет депрессивное расстройство и существует ли или является мифом «новогодняя депрессия». По словам специалиста, в той или иной мере депрессии подвержено достаточно большое количество людей, но не всегда при этом возникает необходимость в медикаментозном лечении.

«Различают малые депрессии, когда человеку не хочется ничем заниматься, он не испытывает радость от жизни или от тех занятий, которые доставляли ему удовольствие, и глубокие тяжелые депрессий с суицидальными мыслями и потерей перспектив в будущем, потерей оптимизма», - сказала Клембовская.

Она отметила, что бывает достаточно изменить образ жизни и сходить к психологу, чтобы вновь вернуть позитивный настрой. Но иногда этого становится недостаточно, и необходимо прибегать уже к принятию препаратов.

На вопрос о том, существует ли такое явление, как «новогодняя депрессия», Клембовская ответила отрицательно.

«Просто иногда люди не знают, чем себя занять. Те, кто много работает, ведут активный образ жизни. Вдруг наступает расслабление, и они не знают, что делать дальше», - сказала психиатр.

Ранее психолог рассказал, с чем связано плохое настроение во время праздников. По мнению профессора Александра Тхостова, одной из причин эмоционального спада могут стать завышенные ожидания от празднества.