Президент Армении Армен Саркисян заразился COVID-19. Он сдал тест после проявления симптомов вируса. Ранее Саркисян приезжал в Великобританию во время отпуска, чтобы сделать операцию на ноге.

Президент Армении продолжит работу в дистанционном формате, передает Armenpress со ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Число инфицированных COVID-19 в Армении возросло за прошедшие сутки на 324 и достигло 160 544.