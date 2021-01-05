Стала известна новая схема начисления зарплат бюджетникам

В России с 2021 года начнет работать новая система начисления заработной платы работникам бюджетной сферы, включающая базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентину Кабанову.

Так как требования к системам оплаты труда в рамках отраслей теперь устанавливает кабмин, а не региональные власти, то по новым правилам сотрудники будут получать одинаковую зарплату вне зависимости от субъекта страны.

Зарплата будет состоять из основного оклада, индивидуальной премии (не менее 5%), доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж (10-13%) и других дополнительных платежей.

Теперь проценты от оклада могут доходить до 60% , в отдельных случаях - до 120%. Также бюджетникам будет доступна материальная помощь (30% от оклада) и помощь на оздоровление (50% от оклада).

Новая система, по словам Кабановой, приведет к выравниванию зарплат, но не к их уменьшению, поскольку будет учитываться размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности.