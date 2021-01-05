Тюремная посуда Ганди выставлена на аукционе

Аукционный дом East Bristol выставил на продажу набор посуды, которой пользовался индийский политик и идеолог Махатма Ганди во время тюремного заключения в 1940-х годах. О продаже лота сообщило издание Daily Mail.

Начальная стоимость лота, состоящего из металлической миски, двух ложек и вилки, составляла 55 тысяч фунтов стерлингов. Однако в аукционном доме считают, что конечная стоимость может составить от 60 до 80 тысяч фунтов.

Ранее аукционный дом продал пару стаканов, принадлежавших Ганди – их конечная стоимость составила 260 тысяч фунтов.

Махатма Ганди и его жена были заключены в тюрьму в Пуне в 1942 году. Жена политика скончалась в заключении в 1944 году, в том же году Ганди был освобожден.