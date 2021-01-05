В стране и мире В Санкт-Петербурге карета с лошадьми врезалась в машину Ирина Киселенко В результате ДТП никто не пострадал. © Видео: Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера, ВКонтакте © Фото: Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера, ВКонтакте В Санкт-Петербурге на Измайловском проспекте произошло ДТП с участием конного экипажа. В результате инцидента карета осталась без передней пары колес.



На записи, опубликованной в Сети, видно, как карета на большой скорости врезается в автомобиль, водитель которого ожидает разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика