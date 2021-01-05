В Санкт-Петербурге карета с лошадьми врезалась в машину
В результате ДТП никто не пострадал.
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В Санкт-Петербурге на Измайловском проспекте произошло ДТП с участием конного экипажа. В результате инцидента карета осталась без передней пары колес.
На записи, опубликованной в Сети, видно, как карета на большой скорости врезается в автомобиль, водитель которого ожидает разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП никто не пострадал.