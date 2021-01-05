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Алкоголь и отвага: мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели

Егор Левин
14:56 05.01.2021
Ветки дерева затормозили стремительный полет нарушителя общественного спокойствия.
© Видео: Подслушано в Любиме, VK © Фото: Подслушано в Любиме, VK

В Ярославской области нетрезвый мужчина упал с городской новогодней ели, забравшись на самую ее макушку в стремлении сорвать звезду. Ветки дерева не выдержали покорителя вершин, и он, ломая их по пути, упал в снег.

Как видно на кадрах, мужчина практически достиг поставленной цели, но неверно рассчитал свои силы. Верхняя ветка надломилась, и местный житель начал стремительно падать вниз под испуганные возгласы до этого подбадривающих его товарищей. Остальные ветки дерева затормозили падение. Ролик опубликован в социальных сетях.

Дальнейшая судьба мужчины неизвестна. Видео обрывается ровно в момент приземления. Судя по кадрам, можно предположить, что он остался жив и не получил серьезных повреждений, однако проверенная информация об этом отсутствует.

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