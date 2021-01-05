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Гастроэнтеролог назвала способы перехода на правильное питание после новогодних застолий

Алексей Курильченко
14:57 05.01.2021
Резкое ограничение приема пищи после праздничных застолий может нанести вред здоровью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала «Звезде» о правильных способах перехода на нормальный режим приема пищи после новогодних праздников. По мнению врача, не следует резко садиться на диету - восстановление режима приема пищи следует начать с регулярного завтрака.

«Стоит выработать систему пищевого поведения: если вы завтракаете через час после пробуждения, это уже хороший шаг к восстановлению режима питания. Если же у вас нет аппетита, то стоит попробовать понять, какое минимальное количество еды мы можете употребить после пробуждения. Именно от грамотного завтрака зависит правильное пищеварение» - рассказала Дианова.

Также гастроэнтеролог посоветовала выработать график приема пищи и строго его придерживаться – тогда организм быстрее восстановится. Следует употреблять меньше еды на ужин – именно на вечер зачастую приходятся праздничные застолья.

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