Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который уже очень много лет работает вместе с главою государства, рассказал, что президент РФ Владимир Путин иногда может быть очень жестким и серьезно критиковать работу своих же собственных подчиненных.

Отвечая на вопрос, часто ли пресс-секретарь главы России находился на грани увольнения, Дмитрий Песков ответил, что президент РФ может иногда делать ему серьезные замечания.

«Я сталкивался с серьезной критикой президента. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да», - рассказал Песков в программе «Соловьев Live» на YouTube-канале.

Иногда Владимир Путин может позвонить ему лично и раскритиковать какие-то отдельные высказывания. Однако, по словам представителя Кремля, это происходит, «слава Богу, не очень часто». В таких случаях ему потом приходится корректировать свои заявления.