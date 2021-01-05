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Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина

Валентина Пескова
14:27 05.01.2021
Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, часто ли он находится на грани увольнения со своего поста.
Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который уже очень много лет работает вместе с главою государства, рассказал, что президент РФ Владимир Путин иногда может быть очень жестким и серьезно критиковать работу своих же собственных подчиненных.

Отвечая на вопрос, часто ли пресс-секретарь главы России находился на грани увольнения, Дмитрий Песков ответил, что президент РФ может иногда делать ему серьезные замечания.

«Я сталкивался с серьезной критикой президента. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да», - рассказал Песков в программе «Соловьев Live» на YouTube-канале.

Иногда Владимир Путин может позвонить ему лично и раскритиковать какие-то отдельные высказывания. Однако, по словам представителя Кремля, это происходит, «слава Богу, не очень часто». В таких случаях ему потом приходится корректировать свои заявления.

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