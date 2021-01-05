Перекресток с 18 светофорами в Ростове-на-Дону озадачил местных жителей

На перекрестке в микрорайоне Левенцовка в Ростове-на-Дону установили 18 светофоров.

Жители стали делиться видеозаписями перекрестка в социальных сетях. Район еще не застроен и не пользуется особой популярностью ни у водителей, ни у пешеходов.

Как отмечают в областном ГИБДД, ведомство не принимало участие в размещении светофоров и дорожных знаков. Сотрудники начали разбирательство, насколько целесообразна их установка в таком количестве.