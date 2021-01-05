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В России предложили провести кредитную амнистию

Егор Левин
14:12 05.01.2021
По мнению инициатора, поддержка государства значительно облегчит непростое положение россиян во время коронавирусного кризиса.
В России предложили провести кредитную амнистию
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин выступил с предложением об амнистии кредитов, адресованным Госдуме РФ. В соответствии с инициативой, связанной с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», предлагается амнистрировать займы в пределах трех миллионов рублей.

«По оценкам специалистов, примерный общий объем задолженности россиян по кредитным обязательствам до трех миллионов рублей составляет 11 триллионов. Это меньше 10% федерального бюджета. В стране есть средства, чтобы избавить большую часть россиян от этих кредитов», - сообщил Сурайкин в беседе со «Звездой».

Он подчеркнул, что в случае, если государство окажет поддержку, она значительно облегчит жизнь россиян.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил президенту РФ Владимиру Путину новые меры поддержки бизнеса. По его словам, сегодня бизнесу живется непросто, но благодаря взвешенной политике по карантинным мерам, «в целом пока закрытия нет».

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