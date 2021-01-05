В NASA заявили о «пропаже» сверхмассивной черной дыры

Ученые NASA заявили о «пропаже» сверхмассивной черной дыры в галактике Abell 2261.

Каждая галактика, включая нашу собственную, вращается вокруг сверхмассивной черной дыры. Звезды вращаются вокруг них почти так же, как планеты вокруг звезд. Скопление галактик Abell 2261, расположенное примерно в 2,7 миллиарда световых лет от Земли, является одним из крупнейших объектов такого рода. Астрономы вполне ожидали увидеть гигантскую черную дыру в самом его сердце, однако ее поиски с помощью обсерватории NASA «Чандра» и космического телескопа «Хаббл» не увенчались успехом. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно ученым, объект в центре Abell 2261 должен весить в 100 миллиардов раз больше массы Солнца. Судя по всему, факт существования плотной концентрации звезд вблизи центра скопления галактик исключает возможность существования в центре черной дыры.

Эксперты во главе с Кайханом Гултекиным из Мичиганского университета в Анн-Арборе предположили, что кластер Abell 2261 образовался в результате столкновения двух меньших галактик, а после того, как их центральные черные дыры столкнулись и слились в одну, новая сверхмассивная черная дыра выбросилась в глубокий космос. Однако в настоящее время научно не доказано, возможно ли слияние больших черных дыр в одну. Астрономами подтверждено и доказано лишь слияние гораздо меньших по размеру черных дыр.

Доказательства подобного слияния мог бы предоставить космический телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого ожидается в октябре. Ученые надеются, что с помощью него удастся обнаружить дыру, скрывающуюся в центре скопления галактик. В противном случае, отмечают специалисты, единственным объяснением может являться то, что черная дыра откатилась далеко от центра галактики.