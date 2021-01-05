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Шесть человек госпитализированы с отравлением угарным газом в Саратове

Анна Берестовая
01:33 05.01.2021
Граждане самостоятельно обратились за медпомощью при ухудшении самочувствия.
Шесть человек госпитализированы с отравлением угарным газом в Саратове
© Фото: saratov.sledcom.ru

В Саратове шесть человек, включая четверых детей, оказались в больнице с отравлением угарным газом. Соответствующую информацию сообщили в Следственном комитете России. В настоящее время по факту случившегося начата проверка.

Горожане были госпитализированы из квартиры жилого дома по 5-му Динамовскому проезду. Согласно предварительным данным, причиной отравления стала работающая на кухне квартиры газовая колонка.

В медицинском учреждении в результате инцидента оказались две молодые женщины и их дети в возрасте от 10 месяцев до 13 лет. Одна из матерей самостоятельно обратилась в скорую после ухудшения самочувствия. В настоящее время здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Ранее в Иваново от отравления угарным газом погибли четыре человека, включая двоих детей. Тела людей были найдены в одном из домов города.

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