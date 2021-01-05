Песков назвал вещи, к которым Путин беспощаден
По словам представителя Кремля, со временем президент стал более непримирим с негативными проявлениями.
© Фото: Aleksey Nikolskyi, Kremlin Pool, Globallookpress
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, по отношению к чему Владимир Путин беспощаден.
«Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный», - заявил Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
Он пояснил, что Путин считает эти вещи греховными. При этом, по словам Пескова, со временем президент стал более непримирим с негативными проявлениями. Однако при этом он не осуждает ошибки, допущенные в процессе обучения и деятельности, а лишь те, которые происходят в бездеятельное время.