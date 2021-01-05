В России вакциной «Спутник V» привились более 1 миллиона человек

Более 1 млн россиян уже сделали прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», созданной институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч вакцин.

По его словам, по результатам мониторинга за состоянием здоровья привитых, специалисты Минздрава РФ и Росздравнадзора не выявили никаких новых нежелательных реакций. Производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и РФ, при регистрации препарата и массовой вакцинации от коронавируса.

«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса.