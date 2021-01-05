В России сохранили размер максимального пособия по безработице в 2021 году

В наступившем году кабинет министров сохранил размеры максимального и минимального пособий по безработице в России. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому максимальное пособие останется на уровне 12 130 рублей, а минимальное составит 1 500 рублей.

Первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, однако эта часть должна быть не более максимальной величины пособия. Вторые три месяца - 60% заработка, однако - не более 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Размер максимального пособия по безработице был увеличен в марте 2020 года, когда с 8000 рублей его подняли до 12 130 рублей. Данная мера была принята в качестве временной меры поддержки безработных в период пандемии коронавируса и теперь закрепилась на постоянной основе.