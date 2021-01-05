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В России сохранили размер максимального пособия по безработице в 2021 году

Валентина Пескова
12:41 05.01.2021
Согласно постановлению правительства РФ, максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей.
В России сохранили размер максимального пособия по безработице в 2021 году
© Фото: Максим Боговид, РИА Новости

В наступившем году кабинет министров сохранил размеры максимального и минимального пособий по безработице в России. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому максимальное пособие останется на уровне 12 130 рублей, а минимальное составит 1 500 рублей.

Первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, однако эта часть должна быть не более максимальной величины пособия. Вторые три месяца - 60% заработка, однако - не более 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Размер максимального пособия по безработице был увеличен в марте 2020 года, когда с 8000 рублей его подняли до 12 130 рублей. Данная мера была принята в качестве временной меры поддержки безработных в период пандемии коронавируса и теперь закрепилась на постоянной основе.

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