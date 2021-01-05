Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови
Специалисты по-новому посмотрели на бараний горох - нут, который дает чувство сытости, что помогает правильно питаться.
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Если ежедневно употреблять в пищу бараний горох - нут - и блюда на его основе (супы, гарниры, котлеты, хумус), это поможет снизить довольно быстро уровень сахара в крови.
Как заявили специалисты, в нуте содержится большое количество клетчатки, которая замедляет темпы усвоения углеводов в организме, благодаря чему они не накапливаются.
Помимо этого, нут дает чувство сытости, что помогает человеку правильно питаться и вести здоровый образ жизни, пишет express.co.uk.