Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови

Если ежедневно употреблять в пищу бараний горох - нут - и блюда на его основе (супы, гарниры, котлеты, хумус), это поможет снизить довольно быстро уровень сахара в крови.

Как заявили специалисты, в нуте содержится большое количество клетчатки, которая замедляет темпы усвоения углеводов в организме, благодаря чему они не накапливаются.

Помимо этого, нут дает чувство сытости, что помогает человеку правильно питаться и вести здоровый образ жизни, пишет express.co.uk.