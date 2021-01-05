В Конгрессе США потребовали завести уголовного дело против Трампа

Члены Конгресса Соединенных штатов от демократов Тэд Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с требованием завести уголовное дело против действующего американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее письмо было направлено в бюро. Об этом Лью написал в Twitter.

В качестве основания для разбирательства конгрессмены предложили часть разговора президента с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером. На аудиозаписи, якобы сохранившей данную беседу и упомянутой The Washington Post, Трамп якобы просил найти для него 11 780 голосов избирателей в штате.

Ранее Дональд Трамп обращался к властям Джорджии с просьбой о повторном пересчете голосов. По словам действующего главы государства, дополнительная проверка будто бы должна была позволить ему «легко и быстро» победить в штате.