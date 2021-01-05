В стране и мире В Генпрокуратуре заявили о попытках повышения цен на продукты Алена Миронова За первое полугодие 2020 года выявили свыше 600 нарушений в сфере ценообразования на продовольственные товары. © Фото: Jochen Tack, imageBROKER, Globallookpress Мониторинг, организованный Генпрокуратурой, позволил пресечь попытки роста цен на продукты с начала пандемии. Прокуроры работали с сообщениями о нарушении соответствующего законодательства. «Для предупреждения случаев необоснованного повышения цен прокурорами объявлено более 540 предостережений», - передает ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры. Так, снижения цен удалось добиться на продукты в Хакасии, Башкортостане, Забайкальском и Алтайском краях, в Липецкой, Нижегородской, Курской, Калужской и Курганской областях, в Москве и других регионах. За первое полугодие 2020 года выявили свыше 600 нарушений в сфере ценообразования на продовольственные товары. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика