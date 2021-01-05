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Врач назвал самые распространенные на Новый год травмы

Егор Левин
11:24 05.01.2021
Артем Катулин посоветовал не заходить под карнизы с обледенениями, не вылезать на балконы и подоконники, и «вести себя аккуратно и достойно».
Врач назвал самые распространенные на Новый год травмы
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Новогодние праздники редко обходятся без различных неприятных инцидентов, после которых гражданам требуется медицинская помощь. Как заявил врач-травматолог, кандидат медицинских наук Артем Катулин, основной вид травм в зимний праздничный период связан с пиротехникой.

Вместе с тем, нередки случаи и переломов и ушибов, травм, полученных в результате падений либо в состоянии алкогольного опьянения при активном времяпровождении. Катулин подчеркнул острую необходимость тотального контроля над своими действиями во время запуска фейерверков или поджигания петард, а также обязательного использования сертифицированной пиротехники.

«Они (фейерверки - прим. ред.) могут отлететь в разные стороны, взорваться у вас в руках. Можно получить ожоги глаз, другие травмы. Поэтому нужно максимально себя обезопасить и выполнять четкие инструкции, которые написаны на упаковке», - сказал травматолог в интервью RT.

Врач также посоветовал не заходить под карнизы, на которых могут оказаться крупные обледенения и сосульки, не вылезать на балконы и подоконники, и «вести себя аккуратно и достойно». Во время выхода на природу он порекомендовал брать с собой портативную аптечку.

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