Комитет защиты журналистов призвал США снять обвинения с Ассанжа

Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал Соединенные Штаты снять все обвинения с создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и прекратить попытки его экстрадировать.

«Мы призываем Министерство юстиции США отказаться от дальнейших попыток экстрадиции и снять обвинения с Ассанжа», - отмечается в заявлении на сайте CPJ.

Кроме того, заместитель исполнительного директора CPJ Роберт Махони акцентировал, что данные обвинения в отношении Ассанжа «создали пагубный правовой прецедент для преследования журналистов по всему миру просто за взаимодействие с их источниками».

В понедельник, 4 января, судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции основателя WikiLeaks из-за существующего риска для его жизни.

Ассанж был задержан по запросу Вашингтона в апреле 2019 года. В отношении него были выдвинуты 18 обвинений в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции основателя WikiLeaks в США ему грозит лишение свободы до 175 лет.