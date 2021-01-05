В Москве прощаются с актером Владимиром Кореневым

В Электротеатре Станиславский началось прощание с Владимиром Кореневым. На церемонии находятся родные, коллеги и поклонники творчества знаменитого актера.

Владимир Коренев стал невероятно знаменит после того, как на экраны в 1961 году вышел фильм «Человек-амфибия», в котором он исполнил главную роль.

Актера не стало 2 января, он умер на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.