В Москве прощаются с актером Владимиром Кореневым
Знаменитый исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» умер в возрасте 80 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
В Электротеатре Станиславский началось прощание с Владимиром Кореневым. На церемонии находятся родные, коллеги и поклонники творчества знаменитого актера.
Владимир Коренев стал невероятно знаменит после того, как на экраны в 1961 году вышел фильм «Человек-амфибия», в котором он исполнил главную роль.
Актера не стало 2 января, он умер на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.