Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году признали евро. Динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

«Евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», - передает РИА Новости слова эксперта.

Аналогичным потенциалом обладают также юань и иена, а также валюты стран БРИКС – ранд и рупия. По мнению эксперта, и российский рубль способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро.