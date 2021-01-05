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Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

Алена Миронова
11:25 05.01.2021
По мнению специалиста, российский рубль способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро.
Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году признали евро. Динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

«Евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», - передает РИА Новости слова эксперта.

Аналогичным потенциалом обладают также юань и иена, а также валюты стран БРИКС – ранд и рупия. По мнению эксперта, и российский рубль способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро.

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