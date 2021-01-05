Скорая помощь округа Лос-Анджелес ограничит предоставление кислорода больным

Власти американского округа Лос-Анджелес рекомендовали бригадам врачей скорой помощи в целях экономии ограничить предоставление дополнительного кислорода больным и не привозить в больницы пациентов, которые не смогут выжить.

Согласно распоряжению, скорая помощь должна экономить кислород и предоставлять его только пациентам, насыщенность кислородом которых составляет менее 90%, сообщает Los Angeles Times.

Говоря о пациентах, у которых нет шансов на выживание, подразумеваются больные с остановкой сердца, без признаков дыхания или движения, у которых не прощупывается пульс или давление, несмотря на попытки реанимировать. Издание отмечает, что по всем правилам медики должны продолжать усилия по реанимации на месте, пока пульс больного не восстановится, и в таком случае везти его в больницу.

Из-за большого количества инфицированных COVID-19, ситуация в больницах округа сложилась критическая. Поэтому врачи быстрее выписывают больных, которые в обычных условиях должны были бы оставаться под наблюдением.

Власти штата Калифорния сформировали команду по предоставлению кислорода, в которой задействовали даже инженерный корпус армии, направивший специалистов для обновления систем доставки кислорода в ряде больниц. Также был разработан план создания временных помещений для приема пациентов скорой помощи.