На британском пляже нашли морского «монстра»

На британском пляже полиция обнаружила выброшенного на берег гигантского морского угря. Офицеры полиции Оттери-Сент-Мэри заметили морское существо и описали его в социальных сетях как «монстра».

На фотографии, выложенной в Twitter, видно, что существо немного длиннее метра. Морские угри - это род белых угрей, в который входят одни из самых крупных видов. Их очень часто находят рыбаки у европейского и североамериканского атлантического побережья. История жизни морских существ в настоящий момент малоизвестна.

Ранее месяц назад женщина обнаружила мертвого дельфина на пляже Эксмута. Верхний клюв выглядел так, как будто он был оторван или отрезан, а на его спине было множество ран.