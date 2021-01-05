На перекрестке в Ростове появился «лес» из 18 светофоров

В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону на перекрестке установили сразу 18 светофоров. Видео с места было опубликовано местным жителем в Сети.

На кадрах хорошо видно, что на неоживленном перекрестке буквально «друг на друге» находится рекордное число светофоров и дорожных знаков.

При этом, местные жители отметили, что данная дорога не пользуется большим спросом и для чего было необходимо устанавливать такое количество светофоров, неизвестно.