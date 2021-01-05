В МЧС рассказали о работе по восстановлению энергоснабжения под Псковом

В Псковской области в настоящее время ведется активная деятельность по восстановлению энергоснабжения в десятках населенных пунктов. В мероприятиях принимает участие аэромобильная группировка МЧС РФ.

К работам привлечена 151 аварийная бригада ПАО «Россети» в составе 609 человек и 172 единиц техники. Как указывают в ведомстве, ситуация в данным момент находится под контролем.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий на территории региона без света остались более трех тысяч человек. Общее число лишившихся энергоснабжения домов составило 448.