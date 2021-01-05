Медики рассказали детали госпитализации Олега Басилашвили

Народный артист СССР Олег Басилашвили был госпитализирован с коронавирусом по возрасту.

«Он в обычной палате. Не в реанимации», - пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Госпитализация 86-летнего Басилашвили в больницу №40 была проведена 2 января. О том, что артист находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо подтвердила «Звезде» его дочь.

Олег Басилашвили получил наибольшую известность благодаря ролям в таких картинах, как «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих» и многих других.