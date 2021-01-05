Мужчина устроил стрельбу в московском подъезде
Огонь был открыт из оружия, напоминающего ружье.
© Фото: pixabay.com
Мужчина, по предварительным данным находившийся в неадекватном состоянии, сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия в Москве. Инцидент произошел в подъезде на улице Васильцовский стан.
Согласно информации ГУ МВД города, выстрелы производились из объекта, визуально похожего на ружье. В результате произошедшего никто не пострадал.
На место случившегося были направлены оперативники СОБР Росгвардии и полицейские. Сотрудники правоохранительных органов предприняли ряд действий для задержания правонарушителя.