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Мужчина устроил стрельбу в московском подъезде

Анна Берестовая
00:13 05.01.2021
Огонь был открыт из оружия, напоминающего ружье.
Мужчина устроил стрельбу в московском подъезде
© Фото: pixabay.com

Мужчина, по предварительным данным находившийся в неадекватном состоянии, сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия в Москве. Инцидент произошел в подъезде на улице Васильцовский стан.

Согласно информации ГУ МВД города, выстрелы производились из объекта, визуально похожего на ружье. В результате произошедшего никто не пострадал.

На место случившегося были направлены оперативники СОБР Росгвардии и полицейские. Сотрудники правоохранительных органов предприняли ряд действий для задержания правонарушителя.

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