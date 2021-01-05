Акционеры Peugeot Citroen одобрили слияние с Fiat Chrysler

В понедельник, 4 января, акционеры автоконцернов Peugeot Citroen (PSA) одобрили сделку о слиянии с Fiat Chrysler (FCA) в компанию Stellantis.

Уточняется, что объединение планируется завершить к 16 января 2021 года после получения окончательных разрешений регулирующих органов, в частности, Еврокомиссии и ЕЦБ.

Советы директоров FCA и PSA договорились об объединении бизнеса еще в конце октября 2019 года, после чего в декабре этого же года подписали соглашение о слиянии на паритетных началах.

По предварительным данным, акции новой компании будут разделены между акционерами в равных долях по 50%, пишет журнал Le Point.