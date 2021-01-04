Водитель сбил велосипедиста на Украине и хотел сбежать с его телом, но попал в ДТП

В одном из сел Одесской области водитель иномарки, не рассчитав скорость, сбил на дороге двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Управлявший велосипедом 33-летний мужчина погиб на месте.

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Как сообщила полиция области, совершивший смертельное ДТП 30-летний водитель решил замести следы уголовного преступления и решил покинуть место происшествия, прихватив с собою тело погибшего. Однако далеко уехать ему не удалось.

«Водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако за полтора километра попал в ДТП, наехав на препятствие», - цитирует сообщение сотрудников МВД украинский «Корреспондент».

Мужчину удалось задержать, после чего на него было заведено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК). Ведется следствие. ДТП произошло в поселке Большая Михайловка вечером 2 января.