Переболевшая COVID-19 британка рассказал о редких симптомах инфекции

Британский журналист Фелисити Коллинсон рассказала, как справлялась с COVID-19. Женщина страдала от наименее известных симптомов, таких как отек шеи, боль в глазах, головокружение, тошнота, дрожь.

39-летняя Фелисити, двое ее сыновей и молодой человек были вынуждены изолироваться на 10 дней после того, как у них выявили положительный тест на коронавирус в Рождество. Женщина не ожидала, что симптомы будут настолько болезненными. Она чувствовала себя истощенной, страдала от температуры, кашля и головных болей.

«Боль в глазах примерно такая же, как и вчера. Сегодня у меня болит шея. Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Похоже, у меня под шеей по половинке яблока. Мои губы такие сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью», – передает слова женщины Daily Star.

Журналист отметила, что восьмой день ее изоляционного периода был самым худшим днем – проблемы с шеей усугубляли ее страдания.

«Моя шея все еще опухшая. У меня кружится голова. У меня одышка. Мне все время так жарко, что меня тошнит, но потом я начинаю дрожать. Я как зомби. Так устала», - рассказывает женщина.

Уже на десятый день журналист заметила, что может есть. У нее также появилось немного больше энергии, но усталость по-прежнему проявлялась. Вскоре врачи сообщили женщине, что заразный период ее болезни закончился, а температура, головные боли и потеря вкуса могут сохраняться в течение нескольких недель.

Женщина поделилась своей историей, когда уровень заражения и смертности из-за пандемии COVID-19 в Великобритании достиг новых рекордных высот.