Во Владимирской области пожар охватил 1,6 тысяч квадратных метров жилого дома
В тушении задействованы 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Во Владимирской области загорелся жилой дом. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 1,6 тысяч квадратных метров.
Пожар начался на улице Рабочий проспект в городе Собинка. Возгорание произошло на третьем этаже дома № 7.
«По состоянию на 07.10 происходило горение в семи помещениях на третьем этаже на площади 100 квадратных метров и горение части чердачного помещения на площади 1500 квадратных метров», - сообщили в МЧС.
24 жителя дома эвакуированы, из них – трое детей, спасен один человек. В тушении задействованы 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.