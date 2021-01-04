В стране и мире Во Владимирской области пожар охватил 1,6 тысяч квадратных метров жилого дома Егор Левин В тушении задействованы 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Во Владимирской области загорелся жилой дом. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 1,6 тысяч квадратных метров. Пожар начался на улице Рабочий проспект в городе Собинка. Возгорание произошло на третьем этаже дома № 7. «По состоянию на 07.10 происходило горение в семи помещениях на третьем этаже на площади 100 квадратных метров и горение части чердачного помещения на площади 1500 квадратных метров», - сообщили в МЧС. 24 жителя дома эвакуированы, из них – трое детей, спасен один человек. В тушении задействованы 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика