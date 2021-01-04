Поисковая операция в районе крушения траулера «Онега» завершена

Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера «Онега» в Баренцевом море, где пропали 17 моряков, завершена. Как сообщили в Росморречфлоте, ни одного тела погибших обнаружить не удалось. Совместный поиск вели спасательные суда «Микула» и «Капелан».

«Работы по поисково-спасательной операции закрыты... 2 января в Росрыболовстве тоже закрыли поисковую операцию, отпустили оба траулера», - цитирует Росморречфлот РИА Новости.

Рыболовецкое судно «Онега» затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на его борту находились 19 человек. По следам катастрофы сразу же удалось спасти двоих моряков. Остальные члены экипажа - погибли. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма.