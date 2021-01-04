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Эксперт назвал возрастную группу детей, наиболее склонную к распространению COVID-19

Алена Миронова
09:00 04.01.2021
Британский профессор Марк Уолпорт отметил, что мутантный штамм коронавируса распространяется гораздо легче и его будет трудно контролировать без введения более жестких ограничений.
Эксперт назвал возрастную группу детей, наиболее склонную к распространению COVID-19
© Фото: Vit Cerny, CTK, Globallookpress

Британский профессор Марк Уолпорт заявил, что дети в возрасте 12-16 лет в семь раз более склонны к распространению COVID-19. Он отметил, что мутантный штамм коронавируса распространяется гораздо легче и его будет трудно контролировать без введения более жестких ограничений.

«Мы знаем, что передача происходит в школах. Мы знаем, что человек в возрасте от 12 до 16 лет в семь раз чаще, чем другие члены семьи, может занести инфекцию в дом», - заявил он в шоу Эндрю Марра. Об этом сообщает Daily Star.

Профессор подчеркнул, что мутантный штамм коронавируса, который, как считается, на 70% более заразен, чем исходный вариант, является частью естественной эволюции вируса. 

«Ясно, что этот новый штамм передается легче. Он также легче передается в более молодых возрастных группах», - заметил эксперт.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал родителей отправить своих детей обратно в школы, но некоторые местные советы призывают правительство отложить их открытие.

Лидер лейбористов Кир Стармер, в свою очередь, призвал ввести строгую изоляцию в течение 24 часов, поскольку вирус явно вышел из-под контроля.

Министр образования Гэвин Уильямсон заявил, что средние школы в пределах 60 аварийных зон могут оставаться закрытыми для большинства учеников после 18 января.

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