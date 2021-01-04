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Беременная звезда Instagram США умерла при загадочных обстоятельствах

Валентина Пескова
08:16 04.01.2021
Блогеру Эмили Митчелл было 36 лет, она была мамой четверых детей и готовилась к рождению пятого ребенка.
Беременная звезда Instagram США умерла при загадочных обстоятельствах
© Фото: the.hidden.way, Instagram

Беременная пятым ребенком Instagram блогер Эмили Митчелл умерла у себя дома утром во время завтрака. 36-летняя мать, которая вела популярный блог «The Hidden Way», где документировала события из жизни своей семьи и делилась опытом с подписчиками, ушла из жизни за три дня до Рождества, будучи беременной пятым ребeнком.

«Эм пила кофе и завтракала, но вдруг потеряла сознание. Несмотря на старания медиков, попытки ее реанимировать оказались тщетными», - цитирует родственников женщины портал E! Online.

Митчелл вела блог о семейной жизни, на который были подписаны 143 тысячи человек. Незадолго до трагедии она объявила, что собирается в пятый раз сделать кесарево сечение. Звезда соцсетей находилась на 16-й неделе беременности.

У женщины остался муж Джозеф и четверо детей - Финн, Исла, Эди и Лулу. Причину внезапной смерти Эмили медики установить пока не смогли.

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