Определен перечень обязательных ЕГЭ в 2021 году
ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля. Школьники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.
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В России не ввели новый обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку. Об этом свидетельствует приказ Министерства просвещения, вступивший в силу 4 января.
Обязательными в документе обозначены только ЕГЭ по русскому языку и математике. Иностранные языки вошли в список предметов, которые школьники сдают по выбору.
ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Школьники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил об отмене проведения досрочного Единого государственного экзамена из-за пандемии COVID-19.