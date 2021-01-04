Определен перечень обязательных ЕГЭ в 2021 году

В России не ввели новый обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку. Об этом свидетельствует приказ Министерства просвещения, вступивший в силу 4 января.

Обязательными в документе обозначены только ЕГЭ по русскому языку и математике. Иностранные языки вошли в список предметов, которые школьники сдают по выбору.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Школьники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил об отмене проведения досрочного Единого государственного экзамена из-за пандемии COVID-19.