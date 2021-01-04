Инфекционист спрогнозировала сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире
Отмечается, что такой прогноз возможен только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против COVID-19.
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Пандемию COVID-19, возможно, удастся переломить к 2022 году. Об этом заявила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.
«Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», - передает РИА Новости слова врача.
Подчеркивается, что такой прогноз возможен только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против COVID-19.
Ранее ученые объяснили, почему маски не останавливают коронавирус. По словам специалистов, передача коронавирусной инфекции может происходить через более мелкие частицы, которые перемещаются по воздуху.