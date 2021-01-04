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Мадуро заявил об отказе США разморозить счета Венесуэлы для оплаты вакцины

Валентина Пескова
06:29 04.01.2021
В I квартале 2021 года в Венесуэлу поступит первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 10 миллионов доз.
Мадуро заявил об отказе США разморозить счета Венесуэлы для оплаты вакцины
© Фото: Marcos Salgado dpa Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обращался к властям США и Евросоюза с просьбой разморозить счета его республики для оплаты российской вакцины от COVID-19, однако получил отказ. На совещании по вопросам здравоохранения, которое размещено в Twitter главы государства, он конкретизировал, что обращение было сделано через ВТО.

«Правительства Португалии, Испании, Великобритании и США и их финансовые институты заморозили и заблокировали средства для доступа к вакцине. Вакцина от COVID-19 не может быть предметом геополитической войны, чтобы определить, кто доминирует в мире», - подчеркнул Николас Мадуро.

По словам главы государства, вакцинация жителей Боливарианской республики пройдет в ближайшие 90 дней. Российская вакцина «Спутник V», созданная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, поступит в Венесуэлу в I квартале 2021 года. Первая партия будет состоять из 10 миллионов доз.

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