Мадуро заявил об отказе США разморозить счета Венесуэлы для оплаты вакцины

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обращался к властям США и Евросоюза с просьбой разморозить счета его республики для оплаты российской вакцины от COVID-19, однако получил отказ. На совещании по вопросам здравоохранения, которое размещено в Twitter главы государства, он конкретизировал, что обращение было сделано через ВТО.

«Правительства Португалии, Испании, Великобритании и США и их финансовые институты заморозили и заблокировали средства для доступа к вакцине. Вакцина от COVID-19 не может быть предметом геополитической войны, чтобы определить, кто доминирует в мире», - подчеркнул Николас Мадуро.

По словам главы государства, вакцинация жителей Боливарианской республики пройдет в ближайшие 90 дней. Российская вакцина «Спутник V», созданная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, поступит в Венесуэлу в I квартале 2021 года. Первая партия будет состоять из 10 миллионов доз.