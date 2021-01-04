В стране и мире В Белом доме анонсировали выступление Трампа с «победной речью» Светлана Головина Официальной целью поездки американского лидера является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат 5 января. © Фото: Richard Graulich globallookpress В понедельник, 4 января, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует выступить с «победной» речью в штате Джорджия, где по официальным результатам выборов главы государства победу одержал Джо Байден. «Президент покинет Белый дом в 06.10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», - пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома. Отмечается, что официальной целью поездки американского лидера является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат 5 января. Незадолго до этого Трамп сообщал, что будет находиться в Вашингтоне только 6 января, в день утверждения в Конгрессе результатов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Однако 31 декабря вместе с супругой Меланьей он неожиданно вернулся в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида, где они отмечали Рождество. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика