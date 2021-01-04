США отказались выводить авианосец USS Nimitz в ответ на «угрозы» Ирана

Соединенные Штаты оставили на территории Ирана авианосец USS Nimitz, который ранее планировалось вывести из региона. Причиной случившегося в США назвали угрозы, якобы поступившие от страны в адрес действующего президента Дональда Трампа и иных американских политиков высшего эшелона.

Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер. Конкретные угрозы, которые, как утверждает американская сторона, имели место быть, Миллер не озвучивал.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что введение новых санкций против России и Китая обусловлено их косвенной причастностью к иранской ядерной программе. По версии госсекретаря, страны участвовали в обеспечении Ирана чувствительными технологиями и товарами.