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Врач назвал правильный способ ношения маски в мороз

Анна Берестовая
05:03 04.01.2021
Использовать маску на улице стоит лишь при значительном скоплении людей.
Врач назвал правильный способ ношения маски в мороз
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

При морозной погоде защитная маска нуждается в более частой смене. Кроме того, надевать ее не в помещении стоит лишь при условии большого скопления людей. Об этом рассказал заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.

При ношении маски в мороз разница температур выдыхаемого и окружающего воздуха порождает эффект «парника», который достаточно сильно вредит коже. Лечить же кожные раздражения самостоятельно е стоит, и лучше обратиться к специалисту.

Так, легкий крем, который стоит нанести перед маской, должен подходить индивидуальному типу кожи. Помимо этого, средство должно быть доказано эффективным и безопасным. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее специалист предупредил, что при тяжелом дыхании на поверхности маски может образовываться наледь. Помимо этого, он напомнил, что маски с клапанами предназначены для здоровых людей и подходят лишь тем, кто перенес болезнь, так как в них отсутствует необходимая фильтрация.

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