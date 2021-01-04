В стране и мире В ФССП назвали сумму задолженности невыездных россиян Светлана Головина Более 532 тысяч постановлений об ограничении выезда касается должников по алиментам. © Фото: Stephen Lock, Keystone Press Agency, Globallookpress Сумма задолженности россиян, которым запрещен выезд за границу из-за долгов, составляет более 1,6 триллиона рублей. Об этом сообщает Федеральная службе судебных приставов. По информации ведомства, более 532 тысяч постановлений об ограничении выезда касается должников по алиментам. «Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 млрд рублей», - пишет ТАСС со ссылкой на документ ФССП. Отмечается, что к началу декабря 2020 года невыездные граждане погасили долги на общую сумму около 41,5 млрд рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика