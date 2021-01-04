В Алеппо прошли совместные практические занятия военнослужащих Сирии и РФ

В Сирии прошли совместные практические занятия военнослужащих страны с российскими военными специалистами в провинции Алеппо. В результате занятий были отработаны навыки маскировки с использованием дымовой завесы, а также навыки обращения с реактивным пехотным огнеметом.

Сирийские военные оказались хорошо подготовлены к занятиям и продемонстрировали сплоченную и слаженную работу.

«Сирийские солдаты отлично усваивают материал», - отметил старший офицер пункта управления РХБЗ группировки войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике подполковник Федор Глебов.

Успеху военных республики поспособствовало наличие у них опыта реальных боевых действий. Так, сирийские солдаты сумели четко, уверенно и практически с первой попытки провести стрельбы из реактивных пехотных огнеметов.

Сами они отметили, что практические занятия с военнослужащими РФ обогатили их знания в области тактики применения дымовых шашек и огнеметов. В целом результаты стрельб оказались крайне успешными, что стало следствием тщательных предварительных тренировок.

Ранее спецназ Сирии вместе с военными РФ провели совместную тренировку военнослужащих двух стран, на которой благодаря слаженным действия была отбита атака условного противника с воздуха, моря и суши.