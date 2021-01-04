Названы снижающие уровень холестерина пищевые добавки

Чтобы снизить уровень «плохого» холестерина в крови необходимо ежедневно принимать магний. Данное вещество является необходимым для человека минералом, поскольку позволяет регулировать артериальное давление, уровень глюкозы, а также повысить уровень «хорошего» холестерина в организме.

Кроме того, специалисты рекомендуют употреблять экстракт зеленого чая. Входящий в его состав полифенол обладает антибактериальным и противораковым действием.

«Экстракт зеленого чая значительно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний», - пишет Express.

Эксперты подчеркнули, что уровень холестерина необходимо держать на контроле, поскольку высокие показатели способствуют закупорке кровеносных сосудов и появлению бляшек, из-за чего у человека могут образовываться тромбы.