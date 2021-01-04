В Москве расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавируса
Прививочные пункты работают ежедневно с 8 до 20 часов.
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
С понедельника, 4 января, в Москве будет расширен список категорий граждан для вакцинации от коронавируса.
Записаться на прививку смогут работники банковского и финансового сектора, сотрудники органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
«Пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных», - подчеркнул Сергей Собянин.
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря.
Прививку можно сделать препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи при участии Минобороны России.