В стране и мире Коронавирус В Москве расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавируса Светлана Головина Прививочные пункты работают ежедневно с 8 до 20 часов. © Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress С понедельника, 4 января, в Москве будет расширен список категорий граждан для вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку смогут работники банковского и финансового сектора, сотрудники органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, говорится на официальном сайте мэра Москвы. «Пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных», - подчеркнул Сергей Собянин. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря. Прививку можно сделать препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи при участии Минобороны России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика