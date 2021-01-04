Премьер Венгрии назвал «Спутник V» хорошей вакциной от коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позитивно отозвался о качестве российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанного центром Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ. В стране, по его заявлению, знают, что «российская вакцина хорошая».

В ближайшее время в государство будут доставлены несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в рамках заказа ЕС от западных фармацевтических фирм. Несмотря на это в Венгрии допускают возможность приобретения других вакцин, в том числе и «Спутника V». Об этом пишет агентство МТИ.

Ранее Венгрия получила шесть тысяч доз российского препарата от коронавируса. Созданное в России средство было передано для изучения венгерским специалистам. Страна стала первым государством Европейского Союза, в которое была доставлена вакцина из РФ.