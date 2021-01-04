СМИ: террористы атаковали рейсовые автобусе в сирийской Хаме

В Сирии три рейсовых автобуса вместе с колонной бензовозов оказались в центре террористической атаки вечером 3 января. Инцидент произошел на территории города Саламия провинции Хама.

Такую информацию сообщает местная газета Al Watan. Согласно данным СМИ, атака произошла в 21.30 по местному времени. Инцидент унес жизни минимум девяти мирных граждан, еще четверо пострадали и были срочно госпитализированы. Во время нападения террористы применяли стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что благодаря усилиям российской стороны совместно с сирийской, сегодня в родные места вернулись уже свыше 2 192 763 граждан Сирии. Кроме того, полным ходом идет восстановление инфраструктуры и социальных объектов.