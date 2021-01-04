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На Украине планируют собрать подписи за регистрацию российской вакцины от COVID-19

Анна Берестовая
23:32 04.01.2021
На территории государства будет инициирован сбор подписей на получение препарата и его производство.
На Украине планируют собрать подписи за регистрацию российской вакцины от COVID-19
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress

На Украине члены парламентской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» выразили намерение собрать подписи за регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной центром Гамалеи совместно с Минобороны России. Об этом сообщил руководитель молодежного крыла политической силы Артем Марчевский.

В соответствии с заявлением политика, на территории государства будет инициирован сбор подписей на получение препарата и его производство. Незадолго до этого в Минздрав страны, согласно информации от председателя политического совета партии Виктора Медведчука, поступило обращение с заявлением о государственной регистрации препарата.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием предоставить гражданам государства возможность привиться от коронавируса российской вакциной. В рамках нее было заявлено о необходимости обеспечить препаратом всех желающих. 

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