В Англии из-за ухудшения эпидобстановки объявлен карантин

На фоне стремительно ухудшающейся эпидемической ситуации в Великобритании и растущей угрозы переполнения больниц правительство страны объявило карантин.

В частности, с 5 января большинство английских школьников переведут на дистанционное обучение, а покидать дом гражданам будет разрешено только в исключительных случаях - за продуктами или лекарствами, в медучреждения или на работу, если отсутствует возможность работать из дома.

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, если на данный момент жесткие меры не буду приняты, то «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня».

По предварительным данным, карантин продлится до середины февраля.