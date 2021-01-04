Организаторов протестов в Белоруссии привлекут к ответственности

В ближайшее время планируется привлечь к ответственности организаторов протестов в стране, находящихся за рубежом. Об этом заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

«Понимая, что руководство этими действиями зачастую исходит из-за рубежа, из единого центра, мы работаем на перспективу. В ближайшее время настанет тот период. Мы это все (ряд имеющихся уголовных дел – прим. ред.) будем связывать в один узел», - сказал Швед в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он также отметил, что протесты «никакие не мирные» и есть все правовые основания привлекать к ответственности организаторов и руководителей таких противоправных действий.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии начались девятого августа, когда стали известны результаты президентских выборов в республике. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко - действующий президент. За него свои голоса отдали 80,1% населения. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% голосов избирателей.